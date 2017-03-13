Кровавое утро на столичной Оболони: подробности трагедии

13.03.2017 14:31

В Киеве на Оболони под подъездом многоэтажки нашли тело разбившейся женщины

Об этом сообщает Politeka.

Тело женщины в домашнем халате нашла консьерж из соседнего подъезда. Как стало известно, она же вызвала «скорую» и полицию.

По словам женщины, погибшей было 54 года. Она работала врачом-кардиологом, но в последнее время у погибшей были проблемы с психическим здоровьем.

В полиции заявили, что женщина самостоятельно выпрыгнула из окна. Однако, точное время события установить не смогли.

В тоже время консьерж утверждает, что тело погибшей женщины лежало лицом вниз на расстоянии от ветвей дерева, за которое зацепилось при падении. Кроме того, консьерж рассказала, что погибшую женщину пытались спрятать под лестницу, следовательно погибшую трогали до приезда медиков и полицейских.

Сообщается, что на месте происшествия отработала следственно-оперативная группа, остался дежурить один экипаж патрульной полиции.

По материалам "Информатора"