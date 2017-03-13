Кто «помог» упрятать Насирова за решетку

13.03.2017 18:38

Сегодня, 13 марта, Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского районного суда — Роман Насиров останется под двухмесячным арестом



Как передает Politeka, об этом в Facebook пишет народный депутат от БПП Мустафа Найем.

В своем посте нардеп отмечает заслуги руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Надо отметить роль Артема Ситника и Назара Холодницького. Надо быть справедливым: без совместных усилий НАБУ и САП этого бы не было», — пишет Найем.

Напомним, Насирова подозревают в том, что он принимал решения, которые помогли реализовать коррупционные схемы, нанесшие государству ущерб в размере 2 млрд грн.

Сегодня в суде Насиров опроверг сотрудничество с Александром Онищенко. По его мнению, детективы НАБУ знали о преступлениях нардепа Онищенко и намеренно не предпринимали своевременных действий.



