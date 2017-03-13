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Манн: в Украине начался политический кризис

13.03.2017 18:00
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Манн: в Украине начался политический кризис

Канал 112 Украина сегодня устами Ивана Примаченко заявил о наступлении серьезного политического кризиса в стране, который был якобы вызван действиями «национальной оппозиции», а она, опять же по словам Примаченко, нашла способы давления на власть. 

Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет израильский эксперт Соломон Манн. «О каком методе идет речь? Уничтожение экономики Украины. Так называемые ветераны АТО продолжают блокировать дороги, и это уже привело к энергетическому кризису. Правительство говорит об ущербе в 75 миллионов долларов. Теперь «ветераны» заливают банкоматы нелюбимых российских банков монтажной пеной, и это еще один шаг на пути к финансовому кризису», пишет эксперт. 

По его словам, кризис власти в Украине, в свою очередь, может привести, по словам того же Примаченко, к торжеству демократии и ускорению позитивных и нужных реформ в стране. «А я вижу ситуацию совершенно другую. По-моему, это приведет не к торжеству, а к полному коллапсу в экономике и дальнейшему скатыванию в черную дыру со всеми отсюда вытекающими последствиями», считает Манн. 



Теги: политика, Украина, Донбасс, кризис
 
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