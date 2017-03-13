Оплата коммуналки: НБУ хочет приучить украинцев к Direct Debit

13.03.2017 21:15

Нацбанк предлагает популяризировать в Украине услугу «Direct Debit».

Она поможет украинцам упростить волокиту с коммунальными счетами, сообщает пресс-служба НБУ.

Услуга действует по такому алгоритму:

Формируется электронная квитанция. Электронная квитанция направляется в банк, которым пользуется потребитель. Клиенту присылается смска с предложением автоматически оплатить сформировавшийся счет. Оплата происходит после подтверждения и в зависимости от выбранных настроек интернет-банкинга.

Для полноценного запуска «Direct Debit» должна быть разработана специальная форма для оплаты коммуналки. Также все поставщики услуг должны будут ее сформировать в электронном виде.

Источник: from-ua.com