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Оплата коммуналки: НБУ хочет приучить украинцев к Direct Debit
13.03.2017 21:15
Нацбанк предлагает популяризировать в Украине услугу «Direct Debit».
Она поможет украинцам упростить волокиту с коммунальными счетами, сообщает пресс-служба НБУ.
Услуга действует по такому алгоритму:
- Формируется электронная квитанция.
- Электронная квитанция направляется в банк, которым пользуется потребитель.
- Клиенту присылается смска с предложением автоматически оплатить сформировавшийся счет.
- Оплата происходит после подтверждения и в зависимости от выбранных настроек интернет-банкинга.
Для полноценного запуска «Direct Debit» должна быть разработана специальная форма для оплаты коммуналки. Также все поставщики услуг должны будут ее сформировать в электронном виде.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, НБУ, коммунальные услуги
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