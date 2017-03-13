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Оплата коммуналки: НБУ хочет приучить украинцев к Direct Debit

13.03.2017 21:15
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Оплата коммуналки: НБУ хочет приучить украинцев к Direct Debit

Нацбанк предлагает популяризировать в Украине услугу «Direct Debit».

Она поможет украинцам упростить волокиту с коммунальными счетами, сообщает пресс-служба НБУ.

Услуга действует по такому алгоритму:

  1. Формируется электронная квитанция.
  2. Электронная квитанция направляется в банк, которым пользуется потребитель.
  3. Клиенту присылается смска с предложением автоматически оплатить сформировавшийся счет.
  4. Оплата происходит после подтверждения и в зависимости от выбранных настроек интернет-банкинга.

Для полноценного запуска «Direct Debit» должна быть разработана специальная форма для оплаты коммуналки. Также все поставщики услуг должны будут ее сформировать в электронном виде.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Донбасс, НБУ, коммунальные услуги
 
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