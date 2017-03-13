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Опубликована песня, с которой РФ выступит на «Евровидении» в Киеве — видео

13.03.2017 09:15
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Опубликована песня, с которой РФ выступит на «Евровидении» в Киеве — видео

Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», которое состоится в Киеве, представит певица Юлия Самойлова

Как передает Politeka, Самойлова исполнит песню о любви “Flame Is Burning”.

Самойлова имеет 1-ю группу инвалидности, с детства передвигается в инвалидном кресле.

Пишет слова и музыку к своим песням сама.

По данным российских СМИ, девушка неоднократно становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей, как в России, так и за рубежом. Финалистка музыкального телепроекта «Фактор А» (2-е место, 2013 год). Обладательница награды «Золотая звезда Аллы» (премия Аллы Пугачевой). Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи.

Напомним, в рамках подготовки к Евровидению, в Киеве будет высажен миллион цветов. 

 



Теги: Россия, Донбасс, Евровидение, песня
 
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