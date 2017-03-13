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Опубликована песня, с которой РФ выступит на «Евровидении» в Киеве — видео
Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», которое состоится в Киеве, представит певица Юлия Самойлова
Как передает Politeka, Самойлова исполнит песню о любви “Flame Is Burning”.
Самойлова имеет 1-ю группу инвалидности, с детства передвигается в инвалидном кресле.
Пишет слова и музыку к своим песням сама.
По данным российских СМИ, девушка неоднократно становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей, как в России, так и за рубежом. Финалистка музыкального телепроекта «Фактор А» (2-е место, 2013 год). Обладательница награды «Золотая звезда Аллы» (премия Аллы Пугачевой). Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи.
Напомним, в рамках подготовки к Евровидению, в Киеве будет высажен миллион цветов.
Теги: Россия, Донбасс, Евровидение, песня
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