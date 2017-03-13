Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

От львовского мусора пострадала международная трасса

13.03.2017 22:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
От львовского мусора пострадала международная трасса

Во Львовской области, неподалеку от города Новояворовск, жители города и района перекрыли трассу Львов-Краковец

Как передает Politeka, люди выступили с требованиями выяснить, кто вывез почти десять фур мусора к Яворовскому озеру.

Сегодня жители Новояворовска в социальных сетях возмущались из-за того, что у местного озера неизвестные выгрузили около десяти фур мусора.

Пикетчики предположили, что это львовский мусор. Люди хотят встретиться с чиновниками. Около полусотни пикетчиков перекрыли дорогу.

Как писала Politeka, огромные проблемы властей Львовской области с мусорными свалками готовы решить инвесторы из Китая.

Напомним, не так давно горы львовского мусора были обнаружены в Одесской области.

Источник: УНН



Теги: Донбасс, Львов, мусор, трасса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх