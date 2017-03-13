От львовского мусора пострадала международная трасса

13.03.2017 22:10

Во Львовской области, неподалеку от города Новояворовск, жители города и района перекрыли трассу Львов-Краковец

Как передает Politeka, люди выступили с требованиями выяснить, кто вывез почти десять фур мусора к Яворовскому озеру.

Сегодня жители Новояворовска в социальных сетях возмущались из-за того, что у местного озера неизвестные выгрузили около десяти фур мусора.

Пикетчики предположили, что это львовский мусор. Люди хотят встретиться с чиновниками. Около полусотни пикетчиков перекрыли дорогу.

Как писала Politeka, огромные проблемы властей Львовской области с мусорными свалками готовы решить инвесторы из Китая.

Напомним, не так давно горы львовского мусора были обнаружены в Одесской области.

Источник: УНН