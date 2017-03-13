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От львовского мусора пострадала международная трасса
13.03.2017 22:10
Во Львовской области, неподалеку от города Новояворовск, жители города и района перекрыли трассу Львов-Краковец
Как передает Politeka, люди выступили с требованиями выяснить, кто вывез почти десять фур мусора к Яворовскому озеру.
Сегодня жители Новояворовска в социальных сетях возмущались из-за того, что у местного озера неизвестные выгрузили около десяти фур мусора.
Пикетчики предположили, что это львовский мусор. Люди хотят встретиться с чиновниками. Около полусотни пикетчиков перекрыли дорогу.
Как писала Politeka, огромные проблемы властей Львовской области с мусорными свалками готовы решить инвесторы из Китая.
Напомним, не так давно горы львовского мусора были обнаружены в Одесской области.
Источник: УНН
Теги: Донбасс, Львов, мусор, трасса
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