Петренко объяснил, зачем активисты забетонировали "Сбербанк России" в Киеве

13.03.2017 16:10

Активисты требуют лишить российский банк лицензии на работу в Украине, отметил нардеп

Народный депутат Олег Петренко назвал главной целью действий активистов относительно отделения "Сбербанка России" в Киеве обеспечение экономической безопасности страны, которой, по его мнению, угрожает российский банк. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, активисты требуют лишить российский банк лицензии на работу в Украине.

"Глобальная цель этой акции – обеспечение экономической безопасности страны. В данном случае мы акцентируем внимание на флагмане экономической оккупации Украины – "Сбербанке России". Мы требуем ликвидировать лицензию этого банка, потому что он на 100% принадлежит российскому государству. Даже не частному российскому капиталу, а российскому государству. Конечный бенефициар так называемой "дочки", вопреки украинскому законодательству, не указан в реестре. Если бы его указали, было бы понятно, что российское государство на 100% является владельцем и получателем прибыли. Понятное дело, что вся прибыль идет в бюджет РФ. А кто финансирует террористов и из какого бюджета – мы все понимаем", – рассказал Петренко.

Сегодня стало известно, что активисты партии "Национальный корпус" начали блокировать работу "Сбербанка России" в Киеве, забетонировав одно из отделений банка строительными блоками.

Как сообщалось 10 марта, активисты блокады Донбасса призвали украинские власти и соответствующие принять меры в отношении "Сбербанка России" в Украине, или же они сами заблокируют работу банка по всей Украине.

Напомним, как стало известно 7 марта, российский "Сбербанк" согласился обслуживать клиентов с непризнанными мировым сообществом и Украиной "паспортами" т. н. "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков резко раскритиковал действия российского "Сбербанка". Он заявлял, что после этого банк не может работать в Украине и призвал НБУ ввести санкции.

"Вопрос – сколько надо времени Национальному банку Украины, что бы ввести санкции в отношении "Сбербанка России", работающего в Украине? Считаю необходимым незамедлительную реакцию НБУ. Сбербанк России должен прекратить свою работу в Украине. Пусть наслаждаются "финансовым раем" по законам самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", – написал Аваков.

Источник: http://www.segodnya.ua