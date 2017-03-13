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Почему ЕС не может ввести новые санкции против РФ

13.03.2017 10:55
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Почему ЕС не может ввести новые санкции против РФ

Действия участников акции "блокады Донбасса" мешают принятию решения о введении дополнительных точечных санкций со стороны европейских партнеров Украины против российских компаний или посредников, которые будут иметь какие-либо отношения с "национализированными" боевиками украинскими предприятиями на Донбассе.

Об этом заявил заместитель главы АП Константин Елисеев в интервью "Громадському", передает УП.

По его словам такие санкции предусматривают два этапа. Первый - предупредительный об ответственности российского бизнеса и боевиков в случае рейдерского захвата украинских предприятий.

"И второй этап - в случае, если этот рейдерский захват произойдет, ввести точечные санкции против, прежде всего, русского бизнеса или посредников. Если, например, будет захвачено какое-то предприятие, то его продукцию смогут продавать только на территорию РФ. И если какое-то российское предприятие будет покупать эту продукцию, то мы будем просить наших европейских партнеров и США ввести против такого предприятия точечные экономические санкции", - уточнил Елисеев.

Он добавил, что это достижение таких договоренностей "вполне реалистичное", но для его реализации "нужно что-то решить с этой блокадой".

"Нам партнеры наши говорят уже прямой речью, что "в этих условиях мы не можем вводить санкции, поскольку вы сами себя наказываете", - заявил он.

В свою очередь, Россия, по его словам, использует эту "блокаду" для дестабилизации ситуации на Донбассе.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Европейский союз, санкции
 
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