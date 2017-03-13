- Активисты начали блокировать банкоматы российских банков11:33
- Почему ЕС не может ввести новые санкции против РФ10:55
- Тимошенко: я общалась с Путиным10:28
- «Евровидение» в Киеве: кому отдать лучшую половину зала10:00
- Тимошенко: делаю это почти каждый день последние 30 лет09:48
- Украинцы доводят россиян до самоубийства через «группы смерти»09:35
- Опубликована песня, с которой РФ выступит на «Евровидении» в Киеве — видео09:15
- Донецьку поліцію перевели на посилений режим через загострення ситуації на Донбасі08:15
- Украинцев ждут проблемы на границе с ЕС07:03
- В Крыму россияне развернули комплекс радиоэлектронный борьбы22:00
Почему ЕС не может ввести новые санкции против РФ
Действия участников акции "блокады Донбасса" мешают принятию решения о введении дополнительных точечных санкций со стороны европейских партнеров Украины против российских компаний или посредников, которые будут иметь какие-либо отношения с "национализированными" боевиками украинскими предприятиями на Донбассе.
Об этом заявил заместитель главы АП Константин Елисеев в интервью "Громадському", передает УП.
По его словам такие санкции предусматривают два этапа. Первый - предупредительный об ответственности российского бизнеса и боевиков в случае рейдерского захвата украинских предприятий.
"И второй этап - в случае, если этот рейдерский захват произойдет, ввести точечные санкции против, прежде всего, русского бизнеса или посредников. Если, например, будет захвачено какое-то предприятие, то его продукцию смогут продавать только на территорию РФ. И если какое-то российское предприятие будет покупать эту продукцию, то мы будем просить наших европейских партнеров и США ввести против такого предприятия точечные экономические санкции", - уточнил Елисеев.
Он добавил, что это достижение таких договоренностей "вполне реалистичное", но для его реализации "нужно что-то решить с этой блокадой".
"Нам партнеры наши говорят уже прямой речью, что "в этих условиях мы не можем вводить санкции, поскольку вы сами себя наказываете", - заявил он.
В свою очередь, Россия, по его словам, использует эту "блокаду" для дестабилизации ситуации на Донбассе.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Европейский союз, санкции
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- Евросоюз заставляет Россию уменьшить давление на Украину
- Запад может ввести новые санкции против РФ из-за ее вмешательства в сирийский конфликт
- Скандал: россияне подарили европейским лидерам телефоны с "трояном"
- "Дворцовый переворот в Кремле неминуем", - российский эмигрант (ВИДЕО)
- Глава МИД Люксембурга сегодня посетит Мариуполь11:21
- Под Волновахой нашли тело новорожденного ребенка, которое закопали на огороде11:10
- Эксперт: то, что происходит на Донбассе, не является национализацией. Это настоящий грабеж10:43
- Все версии смерти идеолога «русского мира» Маковича10:15
- Донецьку поліцію перевели на посилений режим через загострення ситуації на Донбасі08:15
- В Донецке умер один из организаторов "ДНР" Владимир Макович22:27
- В отношении Донбасса Кремль взял курс на создание нового Приднестровья21:35
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории21:20
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"20:55
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого20:05
- Активисты начали блокировать банкоматы российских банков11:33
- Глава МИД Люксембурга сегодня посетит Мариуполь11:21
- Под Волновахой нашли тело новорожденного ребенка, которое закопали на огороде11:10
- Почему ЕС не может ввести новые санкции против РФ10:55
- Эксперт: то, что происходит на Донбассе, не является национализацией. Это настоящий грабеж10:43
- Тимошенко: я общалась с Путиным10:28
- Все версии смерти идеолога «русского мира» Маковича10:15
- «Евровидение» в Киеве: кому отдать лучшую половину зала10:00
- Тимошенко: делаю это почти каждый день последние 30 лет09:48
- Украинцы доводят россиян до самоубийства через «группы смерти»09:35
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Вчені назвали чай для гострого зору08:35
- Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной07:50
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Почему женщинам нужно спать больше, чем мужчинам - мнение ученого12:51
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер
- Блокада Донбасса: Аброськин поделился "интересными фактами"