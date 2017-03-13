Почему тарифы на электроэнергию будут расти

13.03.2017 17:48

Формула «Роттердам плюс» заложила основание для дальнейшего роста тарифа

Об этом говорится в статье Politeka.

В частности, автор материала напоминает, что в Украине с мая 2016 года расчет тарифа на электроэнергию привязан к индексу API 2 на уголь в портах Нидерландов и стоимости его доставки в Украину — формула «Роттердам плюс».

Ее введение, по мнению чиновников, должно было принести дополнительные средства на обновление инфраструктуры оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерего» и обеспечить диверсификацию поставок угля.

Формула, по мнению автора статьи, была нерабочей с самого начала, так как была допущена существенная ошибка. «Тариф на электроэнергию, произведенную в Украине, привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов. Это одна цена. Но сам уголь преимущественно добывается в Украине по значительно меньшей цене», — говорится в статье.

За время действия «Роттердам плюс» генерирующие предприятия получили дополнительных 10 млрд грн на разнице между тарифом на энергию и стоимостью добытого угля. Дополнительные средства, по мнению автора материала, нужно было вложить в поставки угля из-за рубежа или модернизацию станций, но этого не произошло, а зависимость от угля ОРДЛО – не преодолена.

«Девальвация и рост стоимости угля на рынках ЕС привела к тому, что «роттердамский +» уголь дорожает, а это вынуждает регулятор повышать тариф для конечных потребителей, прежде всего промышленности», – говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Рост тарифа в свою очередь неизбежно отобразится на росте цен потребительских товаров.