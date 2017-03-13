Президента України просять заборонити російський рубль

13.03.2017 13:29

Олег Андрієнко, представник батальйону «Маріуполь», зареєстрував на сайті петицій свій варіант прохання до президента Петра Порошенка. Якщо петиція набере 25 тисяч підписів, її повинні будуть розглянути як законодавчу ініціативу. Для збору підписів дається три місяці. Автор петиції пропонує заборонити використання російського рубля на території України, інформує replyua.net.



У тексті петиції Андрієнко запитує, чому національну валюту країни-ворога вільно можна придбати в банках і обмінниках на території України. Він нагадує, що всередині України всі розрахунки проводяться виключно в гривні, а зовнішні розрахунки, на його думку, ведуться тільки в американських доларах або євро. На думку Андрієнка, дозволяючи вільний обмін російських рублів, Україна тільки підтримує економіку країни-агресора. Адже рубль не є вільно конвертованою валютою, яку зобов'язані приймати банки у всьому світі. Крім того, навряд чи відомо про існування можливості в Москві вільно здати в обмінник гривню. Вихід з цієї ситуації один - заборонити будь-ходіння російських грошових одиниць на території України.



Інша пропозиція з цього ж приводу полягає в тому, щоб брати на жорсткий облік СБУ всіх, хто ввозить і обмінює в Україні російські рублі. Петицію зареєстрували всього кілька днів тому. Поки що вона набрала 24 підписи. Таким чином, шанси документа потрапити на розгляд вищого керівництва країни дуже невеликі.