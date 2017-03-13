Родичі в'язнів Кремля просять Європу про допомогу

13.03.2017 20:45

Рідні та близькі політичних в’язнів-громадян України, яких незаконно утримують на території Російської Федерації, закликають Європейський парламент запровадити новий вид антиросійських санкцій, який би обмежував причетних до цього осіб. Про це йдеться у тексті звернення родичів політв’язнів Кремля до Європейського парламенту, який оприлюднила кампанія «LetMyPeopleGo», передає replyua.net.



«Ми вже більше двох років ведемо боротьбу за звільнення наших громадян з російських в’язниць, які були туди запроторені без ніяких підстав. Всі кримінальні звинувачення проти них були сфабриковані. На сьогоднішній день кількість наших людей за російськими гратами складає 44 людини, і це число періодично збільшується. Серед цих людей і журналіст Роман Сущенко, режисер Олег Сенцов, заступник керівника Меджлісу кримськотатарського народу Ахмет Чийгоз та багато інших», - зазначається у тексті.



Також там вказується, що у 2017 році окупаційна влада Криму почала застосовувати нову узурпаційну практику – заарештовувати людей, в тому числі і адвокатів, які носять їм передачі. «Це свідчить про те, що рівень тиску на свободу людей в окупованому Криму досяг критичної позначки і потребує негайної реакції з боку міжнародної спільноти», - наголосили родичі в’язнів.