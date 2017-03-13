Россия нашла способ оправдаться за притеснение крымских татар

13.03.2017 17:30

Российские адвокаты в Гаагском суде ООН планируют рассказать о плачевном состоянии с правами человека в РФ вне зависимости от национальной принадлежности

Делегация России в Гаагском суде намерена показать миру, что в РФ не соблюдается права человека, вследствие чего притесняются представители разных национальностей, а не только крымские татары, об этом как передает Politeka, написал в статье Судебный аспект гибридной войны: шансы и риски украинский аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.

По его словам, европейские адвокаты РФ намерена поведать суду, что с правами человека у них вообще сложности.

« Суверенная демократия, вставание с колен, мироточащие бюсты. Поэтому притесняют без разбора национальности — и украинцев, и кырымлы, и русских, и бурятов, и даже чеченцев.

А касательно именно крымских татар, недоимперия станет косить, что судьба их всегда была тяжела — от Сталина до Януковича, а не после аннексии», – написал он.

По мнению эксперта, Суд ООН не занимается вопросами морали и совести, потому подобные циничные аргументы со стороны Российской Федерации вполне могут быть им приняты.

Как писала Politeka, 6 марта в Международном Суде ООН в Гааге начались публичные слушания по иску Украины против России. Обе стороны уже озвучили свои позиции.

На этих слушаниях, Киев желал чтобы Гаагский суд ввел меры против Кремля дабы защитить мирное население Донбасса.