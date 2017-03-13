- Россия нашла способ оправдаться за притеснение крымских татар17:30
- В Украине попало под запрет популярное лекарство17:15
- Рішення Захарченка про «держкордон» є ультиматумом Україні – Тимчук16:40
- Євробачення-2017: як Юлія Самойлова стала зброєю Кремля16:15
- Петренко объяснил, зачем активисты забетонировали "Сбербанк России" в Киеве16:10
- Украинцы ждут безвиз с ЕС в июне: какие риски15:57
- Как Киев изменится к Евровидению-201715:29
- Бійці АТО відтіснили ворога від Авдіївки і створити там буферну зону15:10
- Захарченко підписав указ про "державний кордон ДНР", який "відділяє" ОРДО він України14:45
- Кровавое утро на столичной Оболони: подробности трагедии14:31
Россия нашла способ оправдаться за притеснение крымских татар
Российские адвокаты в Гаагском суде ООН планируют рассказать о плачевном состоянии с правами человека в РФ вне зависимости от национальной принадлежности
Делегация России в Гаагском суде намерена показать миру, что в РФ не соблюдается права человека, вследствие чего притесняются представители разных национальностей, а не только крымские татары, об этом как передает Politeka, написал в статье Судебный аспект гибридной войны: шансы и риски украинский аналитик и политтехнолог Александр Кочетков.
По его словам, европейские адвокаты РФ намерена поведать суду, что с правами человека у них вообще сложности.
« Суверенная демократия, вставание с колен, мироточащие бюсты. Поэтому притесняют без разбора национальности — и украинцев, и кырымлы, и русских, и бурятов, и даже чеченцев.
А касательно именно крымских татар, недоимперия станет косить, что судьба их всегда была тяжела — от Сталина до Януковича, а не после аннексии», – написал он.
По мнению эксперта, Суд ООН не занимается вопросами морали и совести, потому подобные циничные аргументы со стороны Российской Федерации вполне могут быть им приняты.
Как писала Politeka, 6 марта в Международном Суде ООН в Гааге начались публичные слушания по иску Украины против России. Обе стороны уже озвучили свои позиции.
На этих слушаниях, Киев желал чтобы Гаагский суд ввел меры против Кремля дабы защитить мирное население Донбасса.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, татары
- В связи с украинскими учениями на границе с Крымом, РФ приведет в боевую готовность ПВО
- Российский блогер назвал 10 причин, по которым нельзя ехать в Крым
- Россия "усилила" "крымский мрак" ивановскими десантниками
- Решение о вхождении Крыма в состав России "убило" российскую биржу
- Стало известно, чем готов пожертвовать Кремль ради света в Крыму
- "Крымская карта" от ФСБ: готовится удар по Донбассу?
- Рішення Захарченка про «держкордон» є ультиматумом Україні – Тимчук16:40
- Бійці АТО відтіснили ворога від Авдіївки і створити там буферну зону15:10
- Захарченко підписав указ про "державний кордон ДНР", який "відділяє" ОРДО він України14:45
- Оккупанты принуждают персонал охранных фирм вступать в ряды боевиков «л/днр», - ГУР14:15
- У штабі АТО кажуть, що волонтерів скоро пропускатимуть14:05
- Глава МИД Люксембурга сегодня посетит Мариуполь11:21
- Под Волновахой нашли тело новорожденного ребенка, которое закопали на огороде11:10
- Эксперт: то, что происходит на Донбассе, не является национализацией. Это настоящий грабеж10:43
- Все версии смерти идеолога «русского мира» Маковича10:15
- Донецьку поліцію перевели на посилений режим через загострення ситуації на Донбасі08:15
- Почему тарифы на электроэнергию будут расти17:48
- Россия нашла способ оправдаться за притеснение крымских татар17:30
- В Украине попало под запрет популярное лекарство17:15
- В Берлине против расширения «нормандского формата»16:55
- Рішення Захарченка про «держкордон» є ультиматумом Україні – Тимчук16:40
- Шотландия начинает готовиться к новому референдуму о независимости16:35
- В Ізраїлі назріває конфлікт з Великобританією16:25
- Євробачення-2017: як Юлія Самойлова стала зброєю Кремля16:15
- Петренко объяснил, зачем активисты забетонировали "Сбербанк России" в Киеве16:10
- Украинцы ждут безвиз с ЕС в июне: какие риски15:57
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Вчені назвали чай для гострого зору08:35
- Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной07:50
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- Гипертония: ученые определили причину болезни17:04
- Какие продукты и на сколько дорожают во время поста11:05
- Как связаны инсульт и игла22:32
- Великий пост: что можно есть вместо мяса и молочных продуктов21:52
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- В "армии ЛДНР" прибыло серьезное подкрепление "из-за поребрика"
- Переселенцев обяжут получать трудовые паспорта
- Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер
- Как связаны инсульт и игла