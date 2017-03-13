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Ситуация в Авдеевке: город в изоляции — видео
Состоянием на понедельник, 13 марта в Авдеевке сложная ситуация с жизнеобеспечением
Как сообщает Politeka, об этом рассказал начальника военно — гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин.
Он сообщил, что сейчас в городе все еще нет воды и электроснабжения, так как повреждены линии электропередач.
«На данный момент мы пытаемся вести режим тишины, чтобы смогли выехать ремонтные бригады. Сразу после этого заработает и Донецкая фильтровальная станция», — отметил Малыхин.
Сейчас все структурные подразделения работают от дизельных электрогенераторов. Военные пообещали, что скоро доставят более мощные генераторы, чтобы запустить водные насосы.
Кроме того, Малыхин добавил, что боевики обстреливали поселок Химик и район старой Авдеевки.
Ранее Politeka сообщала, что Авдеевка оказалась под массированными ударами боевиков из «Градов».
Теги: Донбасс, Авдеевка, изоляция
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