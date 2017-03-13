Тимошенко: делаю это почти каждый день последние 30 лет

13.03.2017 09:48

Юлия Тимошенко, лидер Батькивщины, дала большое интервью ТСН и рассказала о том, что практически каждый день пробегает около десяти километров, передает replyua.net.



По ее словам, привычка бегать появилась примерно тридцать лет назад, и она также приучает и свою дочь к ежедневным пробежкам. «Это то, чем я занимаюсь практически ежедневно. На этой дорожке бегаю свои десять километров. Это для меня, как молитва по утрам. Не побегать нельзя и не помолиться тоже нельзя. Это я делаю уже где-то 30 лет», подчеркнула политик. По ее словам, супруг и дочь тоже стараются поддерживать эту традицию. «Поддерживает моя дочь Женя, когда она не была беременна. Сейчас Женя восстанавливается. Мои лабрадоры тоже меня поддерживают. Это Баффи и Босс. Во время пробежек слушаю и тяжелый рок, и рок-н-ролл», отметила Тимошенко.



По ее словам, многие говорят, что после тюрьмы она сразу начала бегать, но это не так. «Почти год проходила с костылями, было тяжело. По дорожке начала ходить спустя год и два месяца. Сейчас я восстановилась», заявила она.