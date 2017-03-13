Тимошенко: я общалась с Путиным

13.03.2017 10:28

Юлия Тимошенко, лидер Батькивщины, в интервью ТСН заявила о том, что общалась с президентом РФ Путиным только в то время, когда занимала должность украинского премьера, а Путин тогда был премьер-министром России, информирует replyua.net.



«Касательно всех дел, которые происходили, мы с Путиным общались. Тогда войны не было. И именно это было важно. Сейчас, когда мне уже нечего сказать, говорят, что якобы я засмеялась не там, где нужно, во время пресс-конференции. Моя улыбка на той пресс-конференции стала мифом моего тесного сотрудничества с РФ», заявила политик. Кроме того, лидер Батькивщины отрицает, что продолжает поддерживать связи с Путиным в настоящее время. «А смеяться я буду тогда, когда захочу, и, естественно, когда мне смешно. Тогда, когда, на мой взгляд, это целесообразно, и, в том числе, требует этого. Над тем, что всегда вызывает у меня улыбку», добавила Юлия Тимошенко.



Напомним, что также лидер Батькивщины рассказала в интервью, что уже двадцать лет не ведет предпринимательскую деятельность в Украине, а ее муж ведет бизнес исключительно за границей.