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Украинцев ждут проблемы на границе с ЕС

13.03.2017 07:03
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Украинцев ждут проблемы на границе с ЕС

раждан Украины предупредили об ужесточении таможенного контроля на западной границе

Как пишет Politeka, речь идет о пересечении границы со Словакией.

Согласно информации, новые, более жесткие правила будут введены в действие с 1 апреля этого года.

Как отмечается, до сих пор как для граждан Словацкой Республики и других государств-участниц Европейского союза, так и для граждан третьих стран действовало правило облегченного пограничного контроля. То есть, правоохранители на свое усмотрение определяли уровень проверки путешественников.

Однако с 1 апреля, как уточнили в пограничной и миграционной полиции Словакии, это правило отменяется, а проверки документов, вещей, транспортных средств желающих пересечь границу, переводятся в усиленный режим.

По материалам «Ужгород.net»



Теги: Донбасс, Европейский союз, граница
 
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