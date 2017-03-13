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Украинцев ждут проблемы на границе с ЕС
раждан Украины предупредили об ужесточении таможенного контроля на западной границе
Как пишет Politeka, речь идет о пересечении границы со Словакией.
Согласно информации, новые, более жесткие правила будут введены в действие с 1 апреля этого года.
Как отмечается, до сих пор как для граждан Словацкой Республики и других государств-участниц Европейского союза, так и для граждан третьих стран действовало правило облегченного пограничного контроля. То есть, правоохранители на свое усмотрение определяли уровень проверки путешественников.
Однако с 1 апреля, как уточнили в пограничной и миграционной полиции Словакии, это правило отменяется, а проверки документов, вещей, транспортных средств желающих пересечь границу, переводятся в усиленный режим.
По материалам «Ужгород.net»
Теги: Донбасс, Европейский союз, граница
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