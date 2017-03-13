Украинцы доводят россиян до самоубийства через «группы смерти»

13.03.2017 09:35

В России в ходе расследования самоубийств подростков, состоявших в «группах смерти»выяснили, что помимо россиян руководство суицидальными группами в соцсетях осуществляли и граждане Украины

Отмечается, что Следственный комитет РФ допросить украинцев не может, поскольку следователи Украины с российскими коллегами не сотрудничают, пишет Politeka со ссылкой на Коммерсантъ.

В то же время сами представители одеой из социальных сетей сообщили, что в ходе мониторинга блокируют площадки, где подростки обсуждают самоубийства. С начала года их стало уже сотни тысяч.

К настоящему моменту следствию не удалось, в частности, вычислить администраторов «групп смерти», которые использовали украинские IP-адреса. Так, к «неустановленным следствием лицам» отнесен пользователь Ада Сетх (из Ровно). Из Киева выходил в «ВКонтакте» администратор группы смерти «F48coming» под ником Karina Chekhovskin, а также администратор «f57морекитов» Полина Найт и Карина Дубовая, которая затем использовала IP-адреса, зарегистрированные уже в Лисичанске.

Напомним, в Украине правоохранители заблокировали более 500 так называемых «групп смерти».

Правоохранители обращают внимание, что участниками так называемых «групп смерти» становятся те дети, которые не получают достаточно внимания со стороны родителей. Они легко «переключаются» на кураторов групп в социальных сетях, которые являются хорошими психологами, проявляют к подросткам интерес и привлекают их заданиями.

Кропива также отметил, что в киберполицию ежедневно поступает около 70 обращений о пропаже детей, из которых в 15-20% подтверждаются их участие в Интренет-ловушках.

Источник: politeka.net