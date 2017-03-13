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Украинцы продадут рекордное количество кукурузы африканской стране
Правительства Кении закупит у Украины 450 тысяч тонн желтой кукурузы
Об этом, как пишет Politeka, говорится в письме Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
По информации, правительство Кении готово приобрести 450 тысяч тонн в течение марта-мая 2017 года.
Кроме того, Минагрополитики обращается к компаниям, которые заинтересованы в поставках «золотого зерна» в Кению, проинформировать министерство с целью дальнейшего направления полученных списков Посольству Украины в Кении.
«Полученная информация будет направлена кенийской стороне в виде консолидированных коммерческих предложений от украинских предприятий», — сообщили в министерстве.
Как информируют в ведомстве, основным требованием для импорта кукурузы в Кению называют отсутствие в овоще ГМО и наличие сертификата ЕС, или же должен быть сертификат соответствия требованиям стандартов Бюро стандартов Кении (Kenya Bureau of Standarts: http://www.kebs.org).
Теги: Донбасс, Африка, украинцы, кукуруза
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