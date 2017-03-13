Украинцы продадут рекордное количество кукурузы африканской стране

13.03.2017 19:35

Правительства Кении закупит у Украины 450 тысяч тонн желтой кукурузы

Об этом, как пишет Politeka, говорится в письме Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По информации, правительство Кении готово приобрести 450 тысяч тонн в течение марта-мая 2017 года.

Кроме того, Минагрополитики обращается к компаниям, которые заинтересованы в поставках «золотого зерна» в Кению, проинформировать министерство с целью дальнейшего направления полученных списков Посольству Украины в Кении.

«Полученная информация будет направлена ​​кенийской стороне в виде консолидированных коммерческих предложений от украинских предприятий», — сообщили в министерстве.

Как информируют в ведомстве, основным требованием для импорта кукурузы в Кению называют отсутствие в овоще ГМО и наличие сертификата ЕС, или же должен быть сертификат соответствия требованиям стандартов Бюро стандартов Кении (Kenya Bureau of Standarts: http://www.kebs.org).