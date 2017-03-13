Украинцы ждут безвиз с ЕС в июне: какие риски

13.03.2017 15:57

Европа готова открыть двери для украинцев. Эксперт: на въезде могут развернуть

Украина уверенно шагает к безвизовому режиму с ЕС — комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод (LIBE) утвердил соответствующий проект резолюции для нашей страны, передав инициативу высшим законодательным органам содружества. "Сегодня" узнала, какие остаются риски срыва "безвизовой мечты" и на что сейчас украинцам стоит обратить внимание.

НЕТ ПРЕГРАД. Во время голосования, которое состоялось 9 марта, из 44 членов комитета Украину поддержали 39, еще четверо были против и только один воздержался. Документ этот, напомним, был согласован во время триалога между Европейским парламентом, Советом Евросоюза и Еврокомиссией в конце февраля. Теперь, по обнародованному ранее графику, в первых числах апреля свое слово должен сказать Европарламент, в начале мая — Совет министров ЕС, а уже с 12 июня перед украинцами должна открыть свои границы Шенгенская зона. При этом, как украинское руководство, так и представители Европейского союза не скрывают, что безвиз практически у нас в кармане: выступая на заседании LIBE, евродепутат Михал Бони отметил, что Украина выполнила все требования ЕС и "даже превзошла ожидания". А по словам замглавы АП Константина Елисеева, сегодня вопрос либерализации лежит исключительно в технико-юридической площади, а политических препятствий нет никаких. "Решение уже было принято в Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня. Должен", — подчеркнул посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

РИСКИ. Однако эксперты считают, что риски, которые могут сыграть против Украины, все еще остаются. "Первое, что угрожает, — возобновление полномасштабных боевых действий на Востоке. Также во внутренние риски я бы записал возможные экономический обвал, девальвацию и общую нестабильность. А вот среди внешних угроз я бы выделил победу на президентских выборах во Франции Мари Ле Пен, которая поддерживает Россию, или победу на голландских выборах популистов-националистов, которые препятствовали ратификации нашего Соглашения с ЕС", — говорит политолог Вадим Карасев. В свою очередь эксперт Совета внешней торговли "Украинская призма" Марьяна Кузьо считает, что все политические преграды для визовой либерализации сняты и даже выборы во Франции уже не так страшны. Она отмечает: последние данные социологии демонстрируют, что Ле Пен не набирает достаточного количества голосов и сейчас нужно сосредоточиться на знакомстве с механизмом приостановки безвиза.

МЕХАНИЗМ. "Евросоюз будет проводить постлиберализационный мониторинг и отслеживать, выполняются ли у нас те реформы, которые мы взяли на себя. Так, если в Украине будет регресс в вопросе электронных деклараций, борьбы с дискриминацией и коррупцией, то это будет причиной приостановки безвизового режима", — говорит Кузьо. Стоит отметить, что на днях замминистра МИД Украины Сергей Кислица призвал уважать законы ЕС, не относиться эгоистично к будущему безвизу и не допускать запуска "механизма приостановки". Последний документ, напомним, в ЕС утвердили 27 февраля. В нем содержится ряд положений, нарушив которые украинцы потеряют возможность путешествовать по Европе свободно. Так, например, если на границе нашей страны и ЕС увеличится количество отказов во въезде, то это станет причиной пересмотра визовых отношений. К этому могут привести, например, несостыковки с документами. Даже при безвизе на границе с ЕС нужно иметь при себе медстраховку, биометрический паспорт, обратный билет и доказательство платежеспособности. Также среди рисков — увеличение количества нелегалов из Украины, пойманных на территории ЕС. Нарушение срока пребывания (90 дней каждые 180 дней) и увеличение количества беспричинных просьб об убежище в ЕС от граждан нашей страны тоже могут привести к возврату виз.

Возвращать могут на границе

По словам Кислицы, даже сейчас некоторые "незаконопослушные граждане Украины" саботируют безвизовый режим с Израилем. Многие туристы нарушают законодательство страны, не вовремя возвращаются. "Израиль — это ярчайший пример. Некоторые украинцы нарушают условия безвиза, и в результате тех, кто реально едет на отдых, заплатив деньги и купив турпакет, разворачивают в аэропорту. И самое печальное — оспорить это нельзя. Потому что власти Израиля никак не влияют на службу безопасности, которая вправе решать, кого пускать и кого нет, — говорит директор Центра развития туризма Владимир Царук. — При этом критериев каких-то, как и при отказе в выдаче визы, тоже нет никаких. И нельзя отрицать, что такая ситуация будет и после открытия границ ЕС. Проблемы будут, даже когда у вас стоит Шенгенская виза, по правилам ЕС это не гарантия того, что вас туда впустят. Любая страна будет вправе вас развернуть".



