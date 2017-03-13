В СБУ анонсували проведення перевірки щодо Юлії Самойлової

13.03.2017 13:42

У Службі безпеки України (СБУ) обов'язково вивчать питання з приводу представниці Росії на «Євробаченні-2017» Юлії Самойлової. Заяву відповідного змісту в інтерв'ю журналістам зробила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська. У спецслужбі пояснили, що збираються ініціювати перевірку через величезний ажіотаж, який виник навколо Самойлової. «Ми це питання вивчимо і приймемо виважене рішення. Зараз рано говорити про те, чи буде їй заборонений в'їзд на територію України. Ми перевіримо, а потім будемо приймати рішення», - сказала Гітлянська.



Раніше волонтер Олексій Ліпіріді написав у себе в Facebook про те, що в 2015 році Самойлова незаконно перетнула кордон України, давши концерти в анексованому Криму.



Тим часом, користувачі соцмереж різко розкритикували рішення Росії відправити до Києва для участі у Євробаченні Юлію Самойлову. Так, відомий журналіст Айдер Муждабаєв написав, що відправляючи Самойлову на міжнародний конкурс в Україні, Росія показала, що вона, є країною-вбивцею, котра всю свою сутність не соромиться прикривати сльозою дитини. Підтримала Муждабаєва і український продюсер Олена Мозгова, яка зауважила, що дії Кремля інакше, як цинічними, назвати не можна.

Источник: http://replyua.net