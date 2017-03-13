В Украине попало под запрет популярное лекарство

13.03.2017 17:15

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на продажу, хранение и реализацию препарата «Бисептол» (таблетки по 400 мг/80г №20) серии 00140212 производства «Пабьяницкий фармацевтический завод», Польша. Причиной запрета является то, что данная серия препарата была обнаружена на нелицензионных складах, и может быть поддельной, передает Вести.

В связи с этим Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата, немедленно проверить наличие запрещенной формы препарата и снять ее с оборота для последующего уничтожения или утилизации.

Запрещенный препарат назначается при лечении заболеваний бактериальной этиологии, в частности, для уничтожения болезнетворных бактерий при бронхитах, пневмонии, воспалении мочевыводяших путей, пиелонефрита, инфекциях желудочно-кишечного тракта и т.д.

Источник: from-ua.com