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В Украине жестко возьмутся за нелегальных таксистов
Украинских таксистов собираются перевести на законные условия. Легальные такси можно будет распознать по желтым номерам. Нововведение планируют ввести уже через несколько недель.
Сейчас на рынке перевозок работает 90% нелегалов. Таким образом бюджет страны теряет миллиарды гривен. К примеру, казна Киева недополучает 10 млн гривен в месяц. А все - из-за моратория правительства на проверку коммерческого транспорта, сообщает 24 канал.
"90% такси не имеют лицензий. Они закрылись как субъекты предпринимательской деятельности. Ни копеечки не платят в государственный бюджет", - подчеркнул и.о. главы киевского управления "Укртарнсбезопасности" Олег Гринюк.
Некоторые нелегалы-перевозчики уверены, что оформлять лицензию и платить налоги - лишнее. Потому таксировка для большинства - это просто дополнительный заработок для семьи.
Сейчас в Киеве и области работает 10 инспекторов. И выбить через суд штрафы для тех, кто таксирует незаконно, им не всегда удается. Однако, рынок нелегалов попытаются урегулировать законодательно. Такси обяжут лицензиями и переведут на желтые номера. По крайней мере такие планы у Министерство инфраструктуры.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, такси, нелегал
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