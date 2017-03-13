В Украине жестко возьмутся за нелегальных таксистов

13.03.2017 21:30

Украинских таксистов собираются перевести на законные условия. Легальные такси можно будет распознать по желтым номерам. Нововведение планируют ввести уже через несколько недель.

Сейчас на рынке перевозок работает 90% нелегалов. Таким образом бюджет страны теряет миллиарды гривен. К примеру, казна Киева недополучает 10 млн гривен в месяц. А все - из-за моратория правительства на проверку коммерческого транспорта, сообщает 24 канал.

"90% такси не имеют лицензий. Они закрылись как субъекты предпринимательской деятельности. Ни копеечки не платят в государственный бюджет", - подчеркнул и.о. главы киевского управления "Укртарнсбезопасности" Олег Гринюк.

Некоторые нелегалы-перевозчики уверены, что оформлять лицензию и платить налоги - лишнее. Потому таксировка для большинства - это просто дополнительный заработок для семьи.

Сейчас в Киеве и области работает 10 инспекторов. И выбить через суд штрафы для тех, кто таксирует незаконно, им не всегда удается. Однако, рынок нелегалов попытаются урегулировать законодательно. Такси обяжут лицензиями и переведут на желтые номера. По крайней мере такие планы у Министерство инфраструктуры.

Источник: http://from-ua.com