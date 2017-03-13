Запрет охоты: браконьеров ждут неприятности

13.03.2017 13:55

Гослесагентство организует усиленное рейдовое патрулирование для охраны государственного охотничьего фонда

Об этом в Facebook сообщила председатель Гослесагентства Кристина Юшкевич, передает Politeka.

Юшкевич напомнила, что с марта по июль включительно в Украине запрещена охота, но период весенней миграции диких перелетных птиц активизирует браконьеров.

«Вопрос охраны и воспроизводства животных является одним из приоритетов в деятельности Гослесагентства. Поэтому я уже поручила обеспечить организацию и осуществление усиленного рейдового патрулирования для охраны государственного охотничьего фонда. Особенно это касается незаконной добычи диких гусей и уток, а также повреждения мест их гнездования», — отметила глава агентства.

Рейды будут проводиться совсместно с представителями Нацполиции. Также Юшкевич призвала присоединиться к ним природоохранные общественные организации, прессу, активистов и просто неравнодушных граждан.

Фото: https://www.facebook.com/kristina.yushkevych



