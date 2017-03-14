Через пару лет в Киеве появится новый вид транспорта

14.03.2017 13:31

Через два-три года в Киеве может появиться новый вид транспорта — метробус. Новая система скоростного общественного транспорта Bus Rapid Transit (BRT) свяжет отдаленнные районы столицы с центром и между собой. Например, Троещину и Дарницу с Севастопольской площадью и центром. Эксперты-урбанисты поддерживают данную идею частично, передают Вести.

Метробус представляет собой подвижной состав, похожий на троллейбус или автобус, но с гораздо большей пассажировместимостью, который движется по отдельно огражденной полосе дороги. «Если средняя скорость автомобилей в загруженном городском трафике составляет 23 км/час, то метробус будет ехать со скоростью 35 км/час. К тому же, за счет отдельной полосы, он не будет мешать автомобилистам и создавать пробки. В мае наши специалисты завершат технико-экономическое обоснование проекта. Мы рассчитываем за два-три года запустить первый маршрут», — рассказал зам главы КГГА Илья Сагайдак.

По словам чиновников, Всемирный банк готов профинансировать проект. В первую очередь в планах решить самую острую транспортную проблему в столице — сообщение между левым и правым берегами. В связи с этим первоочередным перспективным коридором является маршрут от Троещины через мост Бандеры, улицу Телиги, Шулявский путепровод, проспект Чоколовский — к Севастопольской площади. Длина линии составит 22,38 км, метробус на этом маршруте сможет перевозить порядка 141 тыс. пассажиров в день.

«После создания ТЭО нужно проанализировать дорожное полотно, потом определить места для пересадочных станций, а также решить, какой именно транспорт запускать на маршрут. Скорее всего, это будут троллейбусы, так как топливо для автобусов дороже электричества, да и контактная линия по этому маршруту у нас уже практически готова», — говорят в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Кроме того, выберут и размеры подвижного состава, так как метробусы бывают 10-, 20- и 30-метровые.

По предварительным подсчетам, строительство линии Троещина — Севастопольская площадь обойдется в 120 млн евро. Еще 30 млн — стоимость транспорта. «Для функционирования данного маршрута необходимо 60 единиц техники: 50 — в рейсе, 10 — запасные на случай поломок», — говорят в мэрии.

Вторая линия BRT может пройти по левому берегу — от Дарницкой площади на Лесной массив, ее емкость оценивают в 160 тысяч человек в сутки. В дальнейшем кроме этих двух маршрутов планируется создать еще: Дарница — пл. Севастопольская, пл. Тараса Шевченко — пл. Льва Толстого, Виноградарь — пл. Льва Толстого, Троещина — мас. Харьковский, ст. м. «Черниговская» — пл. Севастопольская, Дарница — пл. Льва Толстого, мас. Харьковский — пл. Льва Толстого, Святошин — Выдубичи, Троещина — Дарница, Дарница — Нивки. Данные маршруты позволят перевозить более 290 тысяч пассажиров ежедневно.

Урбанист Григорий Мельничук уверен, что новая система cкоростного транспорта для Киева может быть оптимальным решением, если рассматривать ее локально. Но покрытие всей столицы линиями метробуса эксперт считает неуместным.

«BRT появилась в 90-х годах в странах Латинской Америки как более дешевый заменитель метро и трамваев, которые у нас есть. Метробусы будут действительно полезны на линии Троещина — Севастопольская площадь. Но что касается других городских направлений, то нужно развивать трамвайный маршрут, для начала — увеличить пассажиропоток путем увеличения размеров составов. Это к тому же сэкономит деньги», — говорит он.

Источник: from-ua.com