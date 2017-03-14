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Что произойдет с украинской экономикой после закрытия российских банков
Нацбанк не располагает правовыми инструментами для прекращения работы российских банков в Украине, а, если они закроются, украинской экономике будет нанесен значительный урон. Как передает replyua.net, об этом в интервью Голос Столицы рассказал Игорь Полховский, заслуженный экономист Украины.
По его словам, Украине невыгодно отказываться от финансовых учреждений РФ.
«Нужно говорить не только о Сбербанке, но и о других банках, принадлежащих России. Совокупность их баланса достигает 150 миллиардов гривен, и это четвертая часть банковских активов, являющихся дочерними банками государственных финансовых учреждений. Если банки прекратят работу, украинская экономика окажется в тяжелой ситуации. Фактически в Украине остановится оборот денежных средств», - заявил Полховский.
«Для национализации этих банков нет ни одного основания, однако российские учреждения должны выполнять нормативы и требования, предъявленные государством Украина и НБУ. Существует только политическая плоскость. Вопрос политики, но никак не экономики», считает эксперт. Напомним, что накануне блокировать работу российских банков начали активисты «Национального корпуса».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Сбербанк
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