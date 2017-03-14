Языковой скандал в Раде: депутатов приструнили угрозами

14.03.2017 15:05

В Верховной раде разгорается скандал из-за выступлений в сессионном зале на русском языке

Об этом сообщает Politeka.

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул в Facebook сообщил, что в парламент на рассмотрение внесут законопроект о том, чтобы выступать с трибуны Рады можно было только на государственном языке.

Со слов нардепа, об этом заявил спикер ВР Андрей Парубий.

«После моего выступления Парубий заявил, что в среду внесет законопроект о том, что выступать в парламенте и критиковать власть можно будет только на украинском языке», — сообщил Вилкул.

Ранее Politeka сообщала, что депутат Александр Вилкул не прислушался к просьбе первого вице-спикера ВРУ Ирины Геращенко и начал выступление на русском языке.