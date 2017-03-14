Кількасот кілограмів гнилої риби виловили у столичних водоймах

14.03.2017 07:12

У Києві комунальники зібрали кількасот кілограмів гнилої риби. Дзеркальний карп, білий амур та інші види риби виловили в озері посеред спального району на лівому березі столиці, повідомляє replyua.net з посиланням на «Сьогодні».



Працівники комунального підприємства вже другий день виловлюють гнилу рибу. «У перший день вибрали вісімсот кілограмів. Така ж кількість буде і сьогодні», - сказав провідний інженер КП «Плесо» Дмитро Скупченко. Риба загинула й у водоймі на правому березі Києва. Коли лід розтанув, спливли місцеві коропи, вода позеленіла, а сморід заповнив увесь двір. Кияни скаржаться, що не можливо гуляти з дітьми на площадці, відпочивати на природі. За словами комунальників майже всі озера в містах декоративні та не призначені для розведення риби.



«Коли взимку вода покривається кригою, то кисню там стає дуже мало. Чим більше риби там буде зимувати, тим менше шансів, що вона доживе до весни», - сказав генеральний директор КП «Плесо» Денис Пікалов. Через те, що місцеві мешканці самостійно зариблюють водойми, і трапляються такі аварії. Мертву рибу з водойм знищать, а також перевірять чи не призвела до масового мору якась отрута.