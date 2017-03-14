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МВД разыскивает топ-менеджера Коломойского
Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск одного из руководителей нефтекомпаний, подконтрольной группе «Приват» Игоря Коломойского
Как пишет Politeka со ссылкой на данные ведомства Арсена Авакова, речь идет о председателе правления «Укртатнефти» Павле Овчаренко.
Соответствующая информация в отношении Овчаренко обнародована на сайте МВД в разделе – «Лица, которые скрываются от органов власти».
Согласно данным, топ-менеджер украинского бизнесмена скрывается от органов прокуратуры с 11 апреля 2015 года.
Также отмечается, что объявление в розыск Овчаренко организовано с подачи Службы безопасности.
Как указано, руководителя «Укртатнефти» подозревают в причастности к «присвоению или растрате чужого имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой».
По материалам «Укринформ»
Напомним, бывшим владельцам перешедшего в государственную собственность ПриватБанка могут грозить уголовные расследования.
Теги: Донбасс, полиция, МВД, менеджер, Коломойский
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