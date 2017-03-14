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На этой неделе Рада решит дальнейшую судьбу Савченко – БПП
Решение Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава комитета необходимо выносить на утверждение Верховной Рады. Об этом заявил журналистам секретарь комитета, народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Иван Винник.
"Без сомнения, Верховная Рада на этой пленарной неделе должна поставить на голосование постановление об исключении Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Однако, перед тем необходимо пройти соответствующую процедуру: получить соответствующее представление от Комитета по вопросам регламента и решение Председателя Верховной Рады предложить вопрос к рассмотрению. Постановление должно получить минимум 226 голосов в поддержку", – заявил Иван Винник.
Секретарь комитета подчеркнул, что на заседании Верховной Рады в среду, 15 марта, намерен поднять соответствующий вопрос в сессионном зале.
Напомним, профильный комитет ВР принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении Савченко из комитета. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ относительно неполномочных действий Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.
10 января Савченко на своей странице в Facebook обнародовала списки заложников, удерживаемых на неподконтрольных властям Украины территориях Донбасса, украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах и в оккупированном Крыму, а также список лиц, которых главари "ДНР/ЛНР" хотят получить от украинской стороны. В списках указаны 524 человека.
Ранее СБУ предостерегла Савченко от такого поступка.
Напомним, 11 декабря стало известно, что Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.
После появления этой информации ряд политиков в Украине обвинил Савченко в государственной измене. Однако официально спецслужбы подобных обвинений в адрес нардепа не выдвигали.
Теги: политика, Донбасс, Верховная Рада
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