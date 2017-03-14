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НБУ планирует отпустить «валютные возжи» и не сдерживать украинцев

14.03.2017 21:05
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НБУ планирует отпустить «валютные возжи» и не сдерживать украинцев

Национальный банк планирует в рамках валютной либерализации повысить лимит покупки физическими лицами наличной валюты до эквивалента 150 тысяч гривен.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, выступая в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, передает УНИАН.

"У нас есть лимит продажи наличной валюты физлицам на уровне около 500 долл, мы хотим повысить его до суммы, которая предусмотрена финансовым мониторингом – это 150 тысяч", - сказал Смолий, отмечая, что это решение будет принято в рамках соответствующего этапа валютной либерализации.

Таким образом, новый лимит по текущему курсу может составить порядка 5,5 тыс. долл., или в 12 раз выше действующего лимита.

Действующий однодневный лимит НБУ по продаже наличной валюты физлицам "в одни руки" в настоящее время установлен на уровне эквивалента 12 тыс. грн, что по текущему курсу составляет порядка 450 долл. 

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, НБУ, валюта
 
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