Переселенцы в Одессе получили платежки с рекордными суммами

14.03.2017 10:35

В Одессе вынужденные переселенцы с Донбасса возмущены заоблачными счетами за электричество

Переселенцы рассказывают, что энергопоставляющая компания предоставила им счет на сумму около 500 тыс. грн за последние четыре месяца, теперь же энергетики грозят отключить свет за неуплату, передает Politeka.

Переселенцы подчеркивают, что готовы платить, но только за реально использованную электроэнергию.

В доме на ул. Успенской, который раньше был общежитием, уже более семи месяцев самовольно живут около 100 человек, среди которых 30 детей. Переселенцы обустроили себе жилье из мебели, которую нашли в нежилом здании, а всю зиму обогревались буржуйками.

Переселенцы рассказывают, что за свет им приходится платить по тарифам для юридических лиц, поскольку балансодержателем здания является КП «Облтрансбуд».

«Мы просили в «Одессаоблэнерго» предоставить возможность оплачивать счета по тарифам для физических лиц и установить счетчики, но нам ответили, что решение об установке счетчика можно получить только через суд. Отказ компания аргументировала тем, что у переселенцев нет права на собственность», — рассказывает переселенка.

Переселенцы обратились со своей проблемой к чиновникам. По их словам, председатель облсовета Анатолий Урбанский обещал подыскать новое жилье. Также они обратились к губернатору, в НАБУ и прокуратуру.

С похожими проблемами столкнулись и переселенцы, которые уже полгода живут в заброшенной школе-интернате в селе Фонтанка под Одессой. Пока школу не переведут на баланс Министерства внутренне перемещенных лиц, стоимость электроэнергии будут рассчитывать по тарифу для юридических лиц.

По материалам «Сегодня».