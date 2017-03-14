- Переселенцы в Одессе получили платежки с рекордными суммами10:35
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм10:22
- Донбас на порозі нової катастрофи – The Washington Post10:10
- Разгон блокады в Кривом Торце: Украину накрыла волна протестов (ВИДЕО)10:00
- Боевики отобрали у Ахметова отели09:00
- «Жива бібліотека» стартувала у Рівному08:20
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март07:48
- Кількасот кілограмів гнилої риби виловили у столичних водоймах07:12
- Порошенко пропонує зайнятись особами, які мають декілька громадянств07:05
- От львовского мусора пострадала международная трасса22:10
Переселенцы в Одессе получили платежки с рекордными суммами
В Одессе вынужденные переселенцы с Донбасса возмущены заоблачными счетами за электричество
Переселенцы рассказывают, что энергопоставляющая компания предоставила им счет на сумму около 500 тыс. грн за последние четыре месяца, теперь же энергетики грозят отключить свет за неуплату, передает Politeka.
Переселенцы подчеркивают, что готовы платить, но только за реально использованную электроэнергию.
В доме на ул. Успенской, который раньше был общежитием, уже более семи месяцев самовольно живут около 100 человек, среди которых 30 детей. Переселенцы обустроили себе жилье из мебели, которую нашли в нежилом здании, а всю зиму обогревались буржуйками.
Переселенцы рассказывают, что за свет им приходится платить по тарифам для юридических лиц, поскольку балансодержателем здания является КП «Облтрансбуд».
«Мы просили в «Одессаоблэнерго» предоставить возможность оплачивать счета по тарифам для физических лиц и установить счетчики, но нам ответили, что решение об установке счетчика можно получить только через суд. Отказ компания аргументировала тем, что у переселенцев нет права на собственность», — рассказывает переселенка.
Переселенцы обратились со своей проблемой к чиновникам. По их словам, председатель облсовета Анатолий Урбанский обещал подыскать новое жилье. Также они обратились к губернатору, в НАБУ и прокуратуру.
С похожими проблемами столкнулись и переселенцы, которые уже полгода живут в заброшенной школе-интернате в селе Фонтанка под Одессой. Пока школу не переведут на баланс Министерства внутренне перемещенных лиц, стоимость электроэнергии будут рассчитывать по тарифу для юридических лиц.
По материалам «Сегодня».
Теги: Донбасс, Одесса, переселенцы, платежи
- "Омбудсмен ДНР" сделала циничное заявление
- Переселенцев призывают подписать петицию в защиту своих прав
- Пенсионеры-переселенцы: они выживают, а их выживают (ВИДЕО)
- Переселенцев не будут проверять на дому, но будут проверять в Ощадбанке
- Сегодня ночью ушел из жизни известный одесский музыкант
- Переселенцы начинают сами бороться за свои права
- Донбас на порозі нової катастрофи – The Washington Post10:10
- Ситуація в АТО загострилася, українські військові зазнали нових втрат09:50
- Наши саперы очищают Луганщину от российских мин и боеприпасов.09:40
- Боевики отобрали у Ахметова отели09:00
- Будни «лнр»: ловили «укропскую ДРГ», а нарвались на шайку грабителей из Всевеликого Войска Донского, - ИС21:50
- СММ ОБСЄ лише спостерігає, як рашисти накривають Авдіївку - волонтер20:53
- На Луганщине запретили рыбалку, турпоходы, езду по объездным дорогам и ночные прогулки без паспорта20:15
- Нож, балаклава, пистолет: как развлекаются «милиционеры лнр», - ИС20:00
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса19:50
- Разгон блокады: первые подробности и задержания19:23
- Переселенцы в Одессе получили платежки с рекордными суммами10:35
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм10:22
- Донбас на порозі нової катастрофи – The Washington Post10:10
- Разгон блокады в Кривом Торце: Украину накрыла волна протестов (ВИДЕО)10:00
- Ситуація в АТО загострилася, українські військові зазнали нових втрат09:50
- Наши саперы очищают Луганщину от российских мин и боеприпасов.09:40
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- Боевики отобрали у Ахметова отели09:00
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- «Жива бібліотека» стартувала у Рівному08:20
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Вчені назвали чай для гострого зору08:35
- Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной07:50
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого