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Политолог назвал ключевые причины для «Майдана-3»

14.03.2017 12:38
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Политолог назвал ключевые причины для «Майдана-3»

Невыполнение властью требований Евромайдана, коррупция и торговля с оккупантами могут привести к новой революции 

Такое мнение в интервью для Politeka высказал кандидат философских наук, политолог  Игорь Лосев.

По словам политолога, в стране сложилась такая ситуация, когда требования Евромайдана не выполнены людьми, пришедшими к власти. Напротив, все, против чего боролся Майдан, сегодня продолжает процветать. По мнению политолога, ситуация только ухудшается, поскольку коррупция возрастает.

Также к факторам дестабилизации Лосев отнес политику власти по отношению к стране-агрессору.

«Принцип таков: с утра воюем, вечером торгуем. Это двухзначная, провокационная  политика.  Почему? Военное положение не оглашено, границы с агрессором не закрыты. Так не воюют», — заявил политолог.

По его мнению, вполне логично, что все эти факторы вызывают возмущение.

«Низы пьют эту чашу полностью, а верхушка не ощущает абсолютно никакого дискомфорта.  И все эти контрасты и противоречивости толкают страну к очередным волнениям, и, возможно, даже к революции», — сказал Лосев.




Теги: политика, Украина, Донбасс, причины, Майдан
 
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