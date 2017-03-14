Порошенко поздравил воинов-добровольцев с профессиональным праздником

14.03.2017 22:48

Порошенко также вручил государственные награды.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих и гражданских активистов с Днем украинского добровольца.

"Спасибо всем воинам-добровольцам – тем, кто сейчас работает в Национальной полиции, служит в Национальной гвардии, перевелся в ряды Вооруженных сил, или занимает активную гражданскую позицию в гражданской жизни", – написал Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Президент подчеркнул, что единство и решимость добровольцев сейчас очень нужны Украине. "Нужно единство, нужно решительное противодействие попыткам врага, который понял невозможность победить нас на фронте, пытается дестабилизировать ситуацию изнутри. Спасибо каждому из вас за принципиально твердую и четкую гражданскую позицию и низкий поклон каждому из вас от Украинского народа", – сказал П.Порошенко на видео, которое также было опубликовано на его странице в Фейсбук.

Как сообщила пресс-служба президента Украины, Порошенко также вручил государственные награды. Так, орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден младший лейтенант Евгений Яранцев, который проходил военную службу в "Айдаре" и принимал участие в боевых столкновениях в районе Хрящеватого, Счастья, был участником обороны луганского аэропорта. "Во время отвода войск из Дебальцево Е.Яранцев в составе эвакуационной группы вывозил раненых и оружие", – сказано в сообщении.

Еще 7 добровольцев награждены орденом "За мужество" III степени, 6 военных – медалями "За военную службу Украине" и 5 – "Защитнику Отечества".

14 марта в Украине отмечается День украинского добровольца.

Источник: http://www.segodnya.ua