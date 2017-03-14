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Порошенко пропонує зайнятись особами, які мають декілька громадянств
Український президент Петро Порошенко вніс на розгляд до Верховної Ради законопроект, який пропонує забирати українське громадянство у тих осіб, які є водночас громадянами інших країн, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Передбачається, що цей закон дозволить вирішити проблему подвійного громадянства. Згідно до тексту запропонованого законопроекту, українські громадяни, які мають паспорт громадянина іншої країни, будуть автоматично позбавлятись громадянства України. Представник адміністрації президента Артур Герасимов, який повідомив журналістам про таку ініціативу глави держави, підкреслив, що ухвалення цього законопроекту є невідкладною справою.
Крім того, Герасимов уточнив додаткові умови, коли може бути припинено українське громадянство. За його словами, для цього приводом слугує і факт нездачі іноземного паспорта в момент отримання паспорта громадянина України. Однак мова йде лише про тих людей, які отримали громадянство іншої країни по власній волі, тому дія законопроекту в разі його ухвалення, не буде поширюватись на тих осіб, які живуть в анексованому РФ Криму. Герасимов підкреслив, що в ситуації з Кримом не може йти мова про добровільну зміну громадянства.
Теги: Украина, Донбасс, гражданство, Порошенко
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