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При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
При оплате коммунальных платежей банки будут проверять украинцев на терроризм
Как передает Politeka, Национальный банк внес изменения в инструкцию о кассовых операциях.
Отныне при каждом платеже банки должны идентифицировать клиента на предмет причастности к отмыванию денег, а также финансированию терроризма.
По словам финансового эксперта Василия Невмержицкого, банки могут проверять любого человека, который пришел провести кассовую операцию или открыть счет. Поводов для проверки много: совпадение фамилий со списком террористов, доступ к которым есть у банков, частое перечисление денег, платежи, совершаемые за границей.
«Я советую в банк ходить всегда с паспортом и идентификационным кодом, чтобы сразу на месте снять все вопросы. Чем дальше, тем строже будут проверки», — советует Василий Невмержицкий.
По материалам: Вести
Теги: Донбасс, терроризм, коммунальные услуги, оплата
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