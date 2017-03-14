При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм

14.03.2017 10:22

При оплате коммунальных платежей банки будут проверять украинцев на терроризм

Как передает Politeka, Национальный банк внес изменения в инструкцию о кассовых операциях.

Отныне при каждом платеже банки должны идентифицировать клиента на предмет причастности к отмыванию денег, а также финансированию терроризма.

По словам финансового эксперта Василия Невмержицкого, банки могут проверять любого человека, который пришел провести кассовую операцию или открыть счет. Поводов для проверки много: совпадение фамилий со списком террористов, доступ к которым есть у банков, частое перечисление денег, платежи, совершаемые за границей.

«Я советую в банк ходить всегда с паспортом и идентификационным кодом, чтобы сразу на месте снять все вопросы. Чем дальше, тем строже будут проверки», — советует Василий Невмержицкий.

По материалам: Вести