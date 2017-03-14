Снижение пошлин: как изменятся цены на авто

14.03.2017 11:30

В 2017 году Украина должна уменьшить пошлинный сбор на автомобили с 10% на 1%

Однако эксперты не считают это предпосылкой для серьезного изменения цен на украинском авторынке, передает Politeka.

Эксперты больше обращают внимание на то, что заводы снижать цены для незначительного рынка Украины не будут.

«Украина для автозаводов – рынок неинтересный, поэтому цены снижать для нас производители не будут», — говорит Олег Назаренко.

И хотя, по Соглашению о зоне свободной торговли, в 2017 году Украина должна уменьшить пошлинный сбор на 1% с нынешних 10%, по мне нию экспертов, это лишь незначительно повлияет на стоимость авто.

При этом, учитывая ожидаемую инфляцию на уровне 8,1%, стоимость бензиновых и дизельных автомобилей вряд ли уменьшится. Однако более доступными они могут стать за счет снижения ставок кредитования банками.

На подержанные авто останутся те же льготные ставки акцизов, которые были введены в Украине в 2016 году.

По материалам «Сегодня».