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У фракції БПП поповнення
У вівторок, 14-го березня, фракція «Блок Петра Порошенка» поповнилась новим народним депутатом – Буглаком Юрієм, який сьогодні склав присягу у Верховній Раді. Про це під час засідання в Раді розповіла заступник речника ВРУ Ірина Геращенко, інформує replyua.net.
На даний момент, за даними Верховної Ради України, фракція «БПП» налічує 140 народних депутатів. Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія зареєструвала Юрія Буглака як нардепа ще 3-го березня замість Олексія Савченка, якого призначили керівником Миколаївської обласної державної адміністрації. Буглака було включено до виборчого списку «Блоку Петра Порошенка» під 81 номером.
Перед цим Юрій Буглак займав посаду юридичного радника у кондитерській компанії Roshen. У Верховній Раді 4-го скликання Буглак був помічником Петра Порошенка. Як повідомлялося раніше, через відсутність значної кількості народних депутатів на засіданнях Верховної Ради, спікер Андрій Парубій неодноразово дочасно закривав сесії. За його словами, Верховна Рада, яка існує на сьогоднішній день, може розвалитися не через погану політику або погану роботу – це може статися через відсутність дисципліни у час війни.
Теги: политика, Донбасс, Порошенко
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