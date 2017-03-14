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Участница Евровидения от России оказалась в базе "Миротворца"
Ей вменяют незаконную поездку на оккупированный полуостров и высказывания в соцсетях в поддержку аннексии украинской территории
Российская певица Юлия Самойлова, которая будет участвовать от России на Евровидении в Киеве, оказалась в базе сайта "Миротворец".
"Миротворец" отмечает, что попала она к ним из-за незаконной поездки в оккупированный Крым на концерты.
"Самойлова нарушила официальный порядок пересечения границы временно оккупированной Россией (страна-агрессор) Автономной Республики Крым, поскольку не воспользовалась единственным законным способом попасть на полуостров через один из 3 пропускных пунктов на административной границе Херсонской области и АР Крым", – говорится в ее досье на "Миротворце".
Также в одном из постов в соцсети, датированном 2 марта 2014 года, певица открыто поддерживает аннексию Крыма и утверждает, что Запад пытается разделить народы Украины и России.
Как стало известно, Россию на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2017, который состоится в Киеве, представит певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова.
Служба безопасности Украины проверит достоверность информации о возможных визитах российской певицы Юлии Самойловой в оккупированный Россией Крым и после этого примет решение о ее допуске или недопуске в Украину.
В свою очередь в Кремле подтвердили посещение оккупированного Крыма российской участницей Евровидения-2017 Юлией Самойловой. Песков заявлял, что артисты едут на Евровидение "петь, а не выступать с политическими заявлениями".
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Евровидение, певица
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