- Поліція перевіряє інформацію про замурований "Сбербанк". Провадження не відкривали14:48
- В России заявляют, что до сих пор покупают украинские двигатели для вертолетов14:20
- ЗСТ с Канадой: Порошенко обрадовал предпринимателей14:15
- В ближайшие шесть лет развестись в Украине будет не так-то просто14:10
- В БПП розповіли, який потрібно зробити перший крок через ситуацію зі «Сбербанком»14:02
- Украина впервые отмечает День добровольца13:45
- Через пару лет в Киеве появится новый вид транспорта13:31
- В Киеве планируют установить памятник Петлюре13:00
- Судья с Ровенщины рассказала историю фото, прославившую ее в сети12:50
- Политолог назвал ключевые причины для «Майдана-3»12:38
Украина впервые отмечает День добровольца
14 марта в Украине впервые отмечают День добровольца. Как известно, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об учреждении в Украине Дня украинского добровольца, который будет отмечаться 14 марта, передает УНИАН.
Праздник учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.
"День украинского добровольца - это праздник настоящих патриотов. Людей, которые сознательно, по зову сердца в трудное для своего государства время стали на защиту его суверенитета и территориальной целостности", - сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Также председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил украинских добровольцев с их праздником - Днем украинского добровольца. Об этом он сказал, открывая сегодня заседание парламента. Председатель ВР отметил, что сегодня мы впервые отмечаем этот праздник".
Парубий подчеркнул, что "весной, летом 2014 года добровольческие батальоны спасли независимость Украины".
"Международный военный преступник Путин, готовя вооруженную агрессию против Украины, кажется, учел все, кроме несокрушимого духа украинского народа, украинских добровольцев, украинских волонтеров. Добровольческие батальоны сорвали планы агрессора", - сказал председатель ВР.
Он также добавил, что добровольцы стали идеологической основой для возрождения Вооруженных сил Украины.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, праздник, добровольцы
- Двое жителей Луганщины продавали женщин в сексуальное рабство в Россию12:28
- Заработал новый порядок перемещения товаров на Донбассе12:13
- Кравчук назвав радикальне рішення у переговорах по Донбасу10:45
- Донбас на порозі нової катастрофи – The Washington Post10:10
- Ситуація в АТО загострилася, українські військові зазнали нових втрат09:50
- Наши саперы очищают Луганщину от российских мин и боеприпасов.09:40
- Боевики отобрали у Ахметова отели09:00
- Будни «лнр»: ловили «укропскую ДРГ», а нарвались на шайку грабителей из Всевеликого Войска Донского, - ИС21:50
- СММ ОБСЄ лише спостерігає, як рашисти накривають Авдіївку - волонтер20:53
- На Луганщине запретили рыбалку, турпоходы, езду по объездным дорогам и ночные прогулки без паспорта20:15
- Поліція перевіряє інформацію про замурований "Сбербанк". Провадження не відкривали14:48
- Российский спецназ в Египте: появилась «неожиданная» реакция Лаврова14:30
- В России заявляют, что до сих пор покупают украинские двигатели для вертолетов14:20
- ЗСТ с Канадой: Порошенко обрадовал предпринимателей14:15
- В ближайшие шесть лет развестись в Украине будет не так-то просто14:10
- В БПП розповіли, який потрібно зробити перший крок через ситуацію зі «Сбербанком»14:02
- Украина впервые отмечает День добровольца13:45
- Через пару лет в Киеве появится новый вид транспорта13:31
- Турецкий гнев: Швейцария стала новой мишенью Анкары после Нидерландов13:20
- В первоначальном виде, без поправок: британский парламент одобрил запуск Brexit13:10
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Вчені назвали чай для гострого зору08:35
- Сын продюсера "Ласкового мая" Разина умер во время свидания с возлюбленной07:50
- Як бути енергійним після безсонної ночі?07:15
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт20:39
- "Здесь загрызут" - юная украинка с Донбасса на росТВ дала правдивый ответ ведущему (ВИДЕО)
- Донбасс ожидает жестокий сценарий: что придет на смену шахтам?
- Глава "Офицерского корпуса", переговорщик по обмену пленными с "ЛДНР" Владимир Рубан оказался не тем, за кого себя выдает
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- Признание Надежды Савченко взорвало сети
- В Донецке директор "Феникса" не рекомендует близким людям посещать новый сервисный центр фирмы
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Донецк постепенно освобождается от следов былого благополучия - блогер
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого