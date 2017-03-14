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Украина впервые отмечает День добровольца

14.03.2017 13:45
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Украина впервые отмечает День добровольца

14 марта в Украине впервые отмечают День добровольца. Как известно, Верховная Рада 17 января 2017 года приняла постановление №4261 об учреждении в Украине Дня украинского добровольца, который будет отмечаться 14 марта, передает УНИАН.

Праздник учрежден с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

"День украинского добровольца - это праздник настоящих патриотов. Людей, которые сознательно, по зову сердца в трудное для своего государства время стали на защиту его суверенитета и территориальной целостности", - сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Также председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил украинских добровольцев с их праздником - Днем украинского добровольца. Об этом он сказал, открывая сегодня заседание парламента. Председатель ВР отметил, что сегодня мы впервые отмечаем этот праздник".

Парубий подчеркнул, что "весной, летом 2014 года добровольческие батальоны спасли независимость Украины".

"Международный военный преступник Путин, готовя вооруженную агрессию против Украины, кажется, учел все, кроме несокрушимого духа украинского народа, украинских добровольцев, украинских волонтеров. Добровольческие батальоны сорвали планы агрессора", - сказал председатель ВР.

Он также добавил, что добровольцы стали идеологической основой для возрождения Вооруженных сил Украины.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, праздник, добровольцы
 
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