В России заявляют, что до сих пор покупают украинские двигатели для вертолетов

14.03.2017 14:20

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил в эфире одного из российских телеканалов, что РФ продолжает закупать двигатели для гражданских и экспортных вертолетов у Украины, сообщает УНИАН.

"Для нужд Минобороны мы все закрываем сами: новый двигатель ВК-2500 производится серийно на заводе "Климов" в Санкт-Петербурге. Что касается вертолетов гражданского назначения и тех, что идут на экспорт, — мы пока покупаем их в Украине, но постепенно будем наращивать производство", — заявил он.

Ранее группа "ИС" сообщала, что оккупанты на Донбассе используют российскую станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1".

Источник: sprotyv.info