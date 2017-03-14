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Влада Криму вирішила продати завод шампанських вин «Новий Світ»
Уряд анексованого Криму прийняв рішення продати в приватні руки один з найстаріших і відомих виноробних заводів півострова – «Завод шампанських вин «Новий Світ», передає replyua.net. Відповідну інформацію надало інформагентство РБК з посиланням на інформацію, отриману від двох своїх джерел на алкогольному ринку.
Як пояснив один зі співрозмовників, відоме підприємство можуть включити в план приватизації на поточний і наступний рік. Світлана Вострикова, прес-секретар кримського «Міністерства майнових і земельних відносин», підтвердила, що в даний час питання про продаж приватним інвесторам виноробного господарства «Новий Світ» знаходиться на стадії розгляду. Однак ніяких конкретних термінів приватизації вона не озвучила.
Якщо кримська влада все-таки здійснить приватизацію «Нового Світу», то це стане першою великою такого роду операцією з продажу в приватні руки державного майна України, яке було «віджате» в результаті анексії півострова. До цього кримською владою на продаж виставлялися переважно частки у володінні місцевими компаніями і пансіонатами, а також об'єктами незавершеного будівництва. Нагадаємо, що після анексії Криму нова влада «націоналізувала» завод. У липні 2014 року підприємство було внесено до списку санкцій Європейського Союзу.
Теги: Донбасс, Крым, шампанское, вина
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