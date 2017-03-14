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Завтра СНБО рассмотрит вопрост деятельности "Сбербанка России" в Украине
Глава МВД Арсен Аваков ожидает от СНБО рассмотрения вопроса по "Сбербанку России" в среду. Об этом глава МВД сообщил в эфире телеканала "ZIK".
"Я действительно считаю, что российские банки не могут работать в Украине в таких условиях, особенно государственные банки, которым является "Сбербанк России", — заявил Аваков. "Я выступил с публичным завявлением к этому вопросу, призвав Национальный банк и СНБО соответственно принять соответствующее решение. Насколько я знаю, президент на среду собирает Совет безопасности и обороны, и я думаю, что этот вопрос там будем включен и рассматриваться. И думаю, что законодательным способом мы этот вопрос урегулируем", — добавил он.
7 марта в российских СМИ появилась информация о том, что российский "Сбербанк" готов к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ клиентов, которые предъявляют "паспорта" так называемых "л-днр", руководствуясь соответствующим указом президента России о признании этих псевдодокументов. Аваков призвал Национальный банк Украины отреагировать на заявление российского "Сбербанка" о начале приема фейковых документов "республик" и прекратить его деятельность в Украине.
Ранее группа "ИС" сообщала, что активисты замуровали российский "Сбербанк" за финансирование террористов «л/днр».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Сбербанк
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