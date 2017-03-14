«Жива бібліотека» стартувала у Рівному

14.03.2017 08:20

«Жива бібліотека» запрацювала в обласній книгозбірні Рівного. На читання без заданої теми прийшли півсотні відвідувачів, інформує replyua.net з посиланням на «День».



Усіх відвідувачів «живої бібліотеки» розділили на чотири групи, кожна з яким мала свого цікавого спікера. Графолог Сергій Гонгало поділився порадами, як читати людину за її почерком. Інший спікер, Макс Кідрук – автор популярних технотрилерів, розповів про те, що написав сам. Наразі автор працює над новою книгою в іншому жанрі. Вона матиме назву «Мовчи». У ній розповідатиметься про Рівне. Такий формат зустрічей із відомими письменниками та фахівцями нетипових наук, читачів зацікавив із самого початку. За чотири години відвідувачі мали змогу поспілкуватися з усіма чотирма спікерами живої бібліотеки.



Також до перших читань у «живій бібліотеці» долучилися поет Андрій Пермяков та дослідник магії Віталій Щепанський. «Щоб молодь мала якусь альтернативу для проведення вільного часу, щоб вони були спрямовані на саморозвиток. Такий обмін досвідом. Кожна людина, яка відвідає «живу бібліотеку» вона вже вийде трошки інакшою, ніж зайшла сюди», - сказав координатор проекту Максим Береза. Така бібліотека працюватиме щомісяця. Надалі це будуть тематичні зустрічі з цікавими діячами з різних сфер.