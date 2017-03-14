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ЗСТ с Канадой: Порошенко обрадовал предпринимателей
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Канадой
Как передает Politeka, по его словам, это важный день для отношений между Украиной и Канадой.
Порошенко в своей речи поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Христю Фриланд (министра иностранных дел) за преданность Украине. Он подчеркнул, что Канада системно и на постоянной основе поддерживает и помогает нашей стране.
По его мнению, ратификация соглашения дает старт для символического трансатлантического моста свободной торговли. «Украинский бизнес получит доступ к северо — американскому рынку, — говорит Порошенко. – А это — увеличение украинского экспорта, увеличение прямых иностранных инвестиций, новые рабочие места в сфере строительства, промышленности и торговли. Это беспошлинный доступ к 98% товарных позиций на канадский рынок»
По сути, считает президент, говорится о формировании треугольника зоны свободной торговли «Украина-Канада-ЕС».
В заверешние Порошенко поблагодарил канадцев за решение продлить тренировочную миссию для украинских бойцов еще на 2 года.
Напомним, сегодня, 14 марта, 272 народных депутата Верховной Рады ратифицировали соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Само соглашение Украина и Канада подписали еще 11 июля 2016 года.
Теги: Донбасс, Канада, Порошенко, предприниматели
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