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Меморандум с МВФ: на каких условиях Украина получит новый миллиард
Слухи о том, что Украина пообещала МВФ за новый транш, ходят давно. И вот, наконец, проект нового меморандума был частично обнародован. В документе, который стороны согласовали в начале марта, идет речь об открытии рынка земли, пересмотре макроэкономических показателей и пенсионной реформе. «Сегодня.ua» разобрала меморандум и узнала, за что Валютный фонд готов дать денег.
Слово власти. К программе международной помощи мы присоединились в 2015 году. Суммарно до 2019-го Украине планируется выделить около 17 млрд долл., хотя на сегодняшний момент от МВФ страна получила только три транша (7,7 млрд долл.). Сейчас речь идет о выделении еще одного миллиарда. При этом, несмотря на то, что до одобрения меморандума Советом директоров Фонда (состоится 20 марта), он остается конфиденциальным, положения документа уже просочились в СМИ и цитаты украинских политиков. Так, министр финансов Александр Данилюк признался, что там точно будут пенсионная реформа и продолжение антикоррупционных инициатив. Кроме того, заявлена отмена моратория на продажу сельскохозяйственной земли, который нардепы прошлой осенью продлили до 2018 года. «Действительно, мы планируем, как это было и в предыдущих меморандумах, запустить земельную реформу уже в этом году», — отметил он. Эту информацию в понедельник подтвердил и вице-премьер-министр Степан Кубив, подчеркнув, однако, что в тексте соглашения вопрос повышения пенсионного возраста не стоит.
Документ. Действительно, в обнародованных частях меморандума нет речи об этом, хотя там предлагается увеличить трудовой стаж для выхода на пенсию (от 3 до 5 лет для разных категорий). Но это станет только одной ступенью в рамках заложенной там пенсионной реформы. В частности, речь идет о трехуровневой пенсионной системе.
Что касается роста минимальной зарплаты, то украинская сторона взяла на себя обязательства не поднимать ее в этом году, а в следующем учитывать влияние ее роста на уровень безработицы.
В ближайшие два года изменения коснутся и жизни всех бюджетников, кроме военнослужащих — правительство берет на себя обязательство сократить их количество до конца этого года хотя бы на 4%, а до конца 2019-го — на 10%. Напомним, что, по оценкам экспертов и Госказначейской службы, число бюджетников составляет около 5 млн человек.
Если же говорить о макроэкономических показателях, то Украина обещает в этом году сдержать инфляцию на уровне 8%, а в 2019-м уменьшить ее до 5%. Взяли мы на себя обязательства также и по уменьшению дефицита госбюджета: если сейчас граничная норма для него составляет 3,1%, то в 2018-м она не должна превышать 2,5%, а в 2019 году — 2,25%. При этом наполнить бюджет предлагают за счет легализации в следующем году добычи янтаря и азартных игр.
Наконец, в апреле парламент должен будет рассмотреть законопроект о создании Антикоррупционного суда. Он, по меморандуму, должен заработать не позже марта 2018 года.
Эксперты. Экономист Иван Никитченко говорит, что в вопросах снижения дефицита бюджета украинские власти справляются, однако «буксуют» в части борьбы с коррупцией и в вопросах приватизации, которая, напомним, также является одним из ключевых требований МВФ. «Упорно не принимается законопроект о повышении полномочий НАБУ (он позволит Бюро самостоятельно вести прослушку, — авт.). Кроме того, не было приватизировано ни одно крупное госпредприятие, и есть большие сомнения относительно успешности прохождения в ВР ряда законов. Я имею в виду пенсионную и земельную реформу», – отмечает он.
Политолог Руслан Бортник отмечает: сейчас нардепы и правительство должны внести нужные проекты в ВР и показать готовность работать по этим требованиям. В МВФ, по его словам, окончательное решение должны сказать 20 марта: «Я думаю, что МВФ согласится и на частичное выполнение этих требований. Потому что, если азартные игры и добычу янтаря парламент сможет легализовать, то с продажей сельхозземель будут проблемы. Это одно из самых сложных требований, и его выполнение даже самим МВФ может быть отложено».
Банки: капитал, продажа и реестр
Кроме всего прочего, в меморандуме большой блок отведен под банковскую и финансовую деятельность. Так, до июля 2017 года у всех украинских банков минимальный уставной капитал (стоимость всего собственного имущества предприятия) должен быть не меньше 200 млн грн. Те банки, которые не смогут вложиться в этот показатель, будут выведены с рынка. При этом планируется, что проблемные активы уже ликвидированных банков (их около 80) будут проданы на международных платформах не позже июня. Правительство хочет за них получить как минимум 10 млрд грн. Уже до конца марта парламент должен утвердить законопроект, который даст Нацбанку полномочия создать кредитный реестр. До сентября 2017 года все украинские банки должны будут наполнить этот реестр, а к концу декабря 2018-го — обмениваться информаций об объеме выданных кредитов. Наконец, большую работу по меморандуму НБУ нужно провести с национализированным «ПриватБанком». До мая наблюдательный совет банка должен утвердить стратегию его реструктуризации, а в августе необходимо закончить служебную проверку предыдущего руководства.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, финансы, реформа, МВФ, пенсионная реформа, НАБУ
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