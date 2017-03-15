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НБУ введет санкции против российских банков
В ответ на признание Сбербанком России паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР", Национальный банк Украины введет санкции против российских банков, однако для этого нужно соответствующее решение СНБО. Об этом заявил член совета НБУ Василий Фурман в эфире телеканала ZIK.
"НБУ введет санкции против российских банков, – сказал представитель совета НБУ. – Можете даже не думать". По его словам, такого решения можно ожидать уже к концу недели.
Однако, чтобы все было соблюдено в законодательном поле, для НБУ необходимо соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны. Ведь Нацбанк лишенных законодательной инициативы, и в этом случае будет лишь исполнителем, который исполнит решение вышестоящих органов.
В то же время Фурман сообщил, что такие шаги нужно предпринимать взвешенно. Представитель совета НБУ привел цифры – только в Сбербанке России держат средства 1 млн 200 тысяч украинских вкладчиков. Общий кредитный портфель банка составляет около 60 млрд 27% клиентов банка – это украинские государственные предприятия. Среди них – и донецкая "Укрзализныця", которая не погашает кредиты.
В случае введения временной администрации, украинские вкладчики рискуют потерять около 8 млрд гривен, поскольку из Фонда гарантирования вкладов будут выплачены только 3 млрд гривен
Также, по словам Фурмана, ни один из российских банков в Украине за последние два года не показывал прибыли, а только убытки.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, НБУ, СНБО, Сбербанк, санкции, ДНР, ЛНР
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