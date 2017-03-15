Парасюк платил людям за блокаду Донбасса - полиция

15.03.2017 15:30

Глава Нацполиции в Донецкой области заявил, что нардеп платил за протесты. Вячеслав Аброськин, Глава полиции Донецкой области, на своей странице в Facebook написал, что нардеп Владимир Парасюк подкупал родственников, чтобы те ехали поддерживать блокировщиков Донбасса.

По словам Аброськина, такие показания дал двоюродный брат Парасюка.

"Блокада стала уже семейным бизнесом для организаторов. Привлекают своих близких и дальних родственников, оплачивают все", - написал Аброськин.

"15 марта 2017 года, Алексей Парасюк, двоюродный брат "народного избранника", дал показания следователям полиции Донетчины: "500 гривен за два дня" и "все включено"- вот такая цена идейным лозунгам "блокады", - написал он.

Согласно свидетельствам, которые опубликовал Аброськин, Парасюк в понедельник 13 марта предлагал своему брату 500 грн (за два дня) за поездку в Бахмут.

Источник korrespondent.net