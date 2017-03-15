- В Украине изменили процедуру техосмотра автомобилей20:48
- Предприимчивые деятели украли у переселенки более 600 тысяч гривен20:26
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса20:05
- Берлин раскритиковал решение Киева по блокаде19:40
- Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения19:15
- Аброськин: "Шоу имени Парасюка" продолжается. Скоро в Интернете появятся снимки "Вова в бинтах"18:50
- Украина в Минске требует от РФ отказаться от признания "паспортов ЛДНР", а от боевиков - от "конфискации" предприятий и установления "границы"18:25
- Масштабный пожар в Мариуполе: горит склад пенопласта18:00
- Вселенский патриарх сделал громкое заявление насчет церкви Украины17:40
- У ВРУ представили пакет рекомендацій по удосконаленню КПВВ17:18
Предприимчивые деятели украли у переселенки более 600 тысяч гривен
В Киеве задержали преступников, которые в течение последних двух лет совершили ряд квартирных краж. В группировку входил три человека — двое мужчин и женщина. У каждого была своя роль.
— Перед ограблением задержанные выведывали информацию о жильцах квартиры, — рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Киева. — Дождавшись, когда жильцы уйдут, вскрывали замки и, проникнув в квартиру, забирали ценные вещи. Например, в январе 2015 года они проникли в квартиру, которую арендовала переселенка с Донбасса, и украли более 600 тысяч гривен — это были все ее сбережения.
В прокуратуре сообщили, что во время обыска у преступников изъяли три травматических пистолета, гранату, компьютерную технику, деньги, дорогостоящие меховые изделия, драгоценности и документы, свидетельствующие о том, что преступники сдавали ценные вещи в ломбарды. Нашли также балаклавы и радиостанции.
— Задержанным сообщили о подозрении по статье «Кража в особо крупных размерах», — уточнили в пресс-службе. — Прокуратура будет настаивать на их аресте, в суд подано соответствующее ходатайство.
Теги: Донбасс, Киев, переселенец, кражи
- Киевские муралы: в украшении столицы принял участие донецкий переселенец (ФОТО)
- Переселенцы протестуют против транспортной блокады Донбасса
- Киевлянка ограбила переселенцев из Луганска и за их деньги купила две квартиры
- СБУ повязала киевского чиновника, требовавшего взятку с переселенца-донетчанина
- Глава Euronews после 14 лет отношений сыграл свадьбу в Киеве
- Переселенец-инвалид нашел достойную работу и получил главную роль в фильме "Другой" (ВИДЕО)
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса20:05
- Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения19:15
- Аброськин: "Шоу имени Парасюка" продолжается. Скоро в Интернете появятся снимки "Вова в бинтах"18:50
- Масштабный пожар в Мариуполе: горит склад пенопласта18:00
- Лавров прокомментировал решение Киева ввести транспортную блокаду Донбасса17:00
- 94 километра трассы «Мариуполь-Запорожье» выведены из строя16:42
- В Мариуполе появятся «Счастливые животные»16:28
- Главарь "ДНР": Блокаду с нашей стороны мы не отменяли и не собираемся16:10
- Жертвы войны на Донбассе: в ООН обновили страшную статистку15:50
- Жебривский: Пешие переходы на КПВВ продолжат работу, вопрос с легковыми авто решится в ближайшее время14:30
- В Украине изменили процедуру техосмотра автомобилей20:48
- Предприимчивые деятели украли у переселенки более 600 тысяч гривен20:26
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса20:05
- Берлин раскритиковал решение Киева по блокаде19:40
- Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения19:15
- Аброськин: "Шоу имени Парасюка" продолжается. Скоро в Интернете появятся снимки "Вова в бинтах"18:50
- Украина в Минске требует от РФ отказаться от признания "паспортов ЛДНР", а от боевиков - от "конфискации" предприятий и установления "границы"18:25
- Масштабный пожар в Мариуполе: горит склад пенопласта18:00
- Вселенский патриарх сделал громкое заявление насчет церкви Украины17:40
- У ВРУ представили пакет рекомендацій по удосконаленню КПВВ17:18
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Тайная жизнь Лугандона
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории