Предприимчивые деятели украли у переселенки более 600 тысяч гривен

15.03.2017 20:26

В Киеве задержали преступников, которые в течение последних двух лет совершили ряд квартирных краж. В группировку входил три человека — двое мужчин и женщина. У каждого была своя роль.

— Перед ограблением задержанные выведывали информацию о жильцах квартиры, — рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Киева. — Дождавшись, когда жильцы уйдут, вскрывали замки и, проникнув в квартиру, забирали ценные вещи. Например, в январе 2015 года они проникли в квартиру, которую арендовала переселенка с Донбасса, и украли более 600 тысяч гривен — это были все ее сбережения.

В прокуратуре сообщили, что во время обыска у преступников изъяли три травматических пистолета, гранату, компьютерную технику, деньги, дорогостоящие меховые изделия, драгоценности и документы, свидетельствующие о том, что преступники сдавали ценные вещи в ломбарды. Нашли также балаклавы и радиостанции.

— Задержанным сообщили о подозрении по статье «Кража в особо крупных размерах», — уточнили в пресс-службе. — Прокуратура будет настаивать на их аресте, в суд подано соответствующее ходатайство.