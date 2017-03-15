Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Самолет крупнейшего лоукостера в мире впервые приземлился в Украине

15.03.2017 12:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Самолет крупнейшего лоукостера в мире впервые приземлился в Украине

Boeing 737−700 авиакомпании Ryanair 14 марта впервые в истории совершил посадку в Украине. Об этом сообщает avianews.com.

Борт с регистрационным номером EI-SEV вылетел из Дублина рейсом FR67 и приземлился в Киеве в 19:19 в аэропорту Жуляны.

Уже 15 марта коммерческий директор лоукоста Ryanair Дэвид О'Брайан проведет две пресс-конференции о начале полетов из Украины. Первое мероприятие состоится в 10:00 утра в Мининфраструктуры при участии министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Далее борт EI-SEV перевезет топ-менеджера Ryanair и министра во Львов, где в 14:00 пройдет торжественная встреча самолета и вторая пресс-конференция, к которой присоединится руководство аэропорта Львов.

На данный момент до сих пор неизвестно, какой киевский аэропорт Ryanair выберет для начала полетов. Как сообщил avianews.com источник в Жулянах, ирландский бюджетник до сих пор не подписал необходимый договор на обслуживание, а сегодняшний рейс из Дублина принимается пока как единичный.

Источник fakty.ua



Теги: Украина, Донбасс, Киев, аэропорт, Дублин, Боинг
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх