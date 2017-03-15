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Самолет крупнейшего лоукостера в мире впервые приземлился в Украине
Boeing 737−700 авиакомпании Ryanair 14 марта впервые в истории совершил посадку в Украине. Об этом сообщает avianews.com.
Борт с регистрационным номером EI-SEV вылетел из Дублина рейсом FR67 и приземлился в Киеве в 19:19 в аэропорту Жуляны.
Уже 15 марта коммерческий директор лоукоста Ryanair Дэвид О'Брайан проведет две пресс-конференции о начале полетов из Украины. Первое мероприятие состоится в 10:00 утра в Мининфраструктуры при участии министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Далее борт EI-SEV перевезет топ-менеджера Ryanair и министра во Львов, где в 14:00 пройдет торжественная встреча самолета и вторая пресс-конференция, к которой присоединится руководство аэропорта Львов.
На данный момент до сих пор неизвестно, какой киевский аэропорт Ryanair выберет для начала полетов. Как сообщил avianews.com источник в Жулянах, ирландский бюджетник до сих пор не подписал необходимый договор на обслуживание, а сегодняшний рейс из Дублина принимается пока как единичный.
Источник fakty.ua
Теги: Украина, Донбасс, Киев, аэропорт, Дублин, Боинг
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