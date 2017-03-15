Украина в Минске требует от РФ отказаться от признания "паспортов ЛДНР", а от боевиков - от "конфискации" предприятий и установления "границы"

15.03.2017 18:25

Украина во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске требует от РФ отмены решений о признании "паспортов ЛДНР", а от боевиков - отказаза от "конфискации" предприятий и установления "границы". Об этом по итогам заседания ТКГ сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Украина четко зафиксировала: указ президента РФ о признании на территории России документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; рейдерский захват государственной и частной собственности на неподконтрольной Украине части Донбасса и квазиуказ т. н. "ДНР" о псевдогранице однозначно читаются мировым сообществом и Украиной как нарушение Минских договоренностей и ведёт к их срыву. Мы потребовали ответа касательно отмены решений по этим вопросам, поскольку такие методы со стороны РФ и ОРДЛО ведут к блокированию процесса консультаций в рамках Минского процесса. Этот вопрос Украина поставила как на уровне рабочих подгрупп, так и в рамках Трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер.

Напомним, что ранее Россия признала в качестве официальных документов паспорта самопровозглашенных ЛДНР. А боевикив свою очередь заявили, что будут считать линию разграничения "государственной границей" с Украиной. Также боевики захватили украинские предприятия, которые расположены на территории, оккупированной боевиками.

Источник 112.ua